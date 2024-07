Pfm canta De André in Fortezza | Vi regaleremo un live unico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) PfmDe Andrè ad Arezzo. Dopo un tour invernale che ha fatto registrare sold out in ogni tappa la prog band più famosa al mondo questa sera sabato 20 luglio alle 21,15 sarà in scena per l’Estate inallaMedicea di Arezzo con una tappa del fortunato tour "PfmDe". Pfm Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di appuntamenti, più di 30 in tutta Italia. Stasera sarà in scena allacon una tappa del tour che celbra il fortunato sodalizio con il grandeutore genovese. Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, cosa avete in serbo per il pubblico di Arezzo? "Pfm non fa mai un concerto uguale all’altroquindi il concerto di Arezzo sarà. Quello che accomuna tutte le date è la grande energia che portiamo sul palco, insieme al grande amore che Pfm prova per Faber".