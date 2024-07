Meteo Agosto cosa ci aspetta secondo le previsioni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 luglio 2024) Come sappiamo, la settimana che sta per concludersi è stata classificata come la più calda dell’anno egli espertirologi già dalla prossima le temperature subiranno un calo. Maciper il mese d’, come sarà il ferritaliano? Leggi anche: Bomba d’acqua in Italia, è franato tutto: auto bloccate e moto sotto le macerie Leggi anche: Frana in galleria, brutte notizie dai soccorritori:sta succedendo Leper domani Ildell’estate 2024 in Italia è caratterizzato da un caldo eccezionale, con temperature che raggiungono livelli record al Sud, mentre qualche zona del Nord-Ovest sembra è stata colpito da maltempo di fuori stagione. Questa settimana però, il sole è tornato protagonista su tutto il territorio con temperature massime che superano facilmente i 35-37°C su tantissime città da più giorni.