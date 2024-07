La Pinacoteca riaprirà il 24 luglio Ma i contratti ai licenziati latitano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Uno dei gialli dell’estate culturale anconetana è giunto a conclusione: finalmente sappiamo quandolaalla Mole Vanvitelliana. Annunciata al Carlino dall’assessore alla cultura del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini, per la seconda metà di questo mese, l’inaugurazione si terrà mercoledì prossimo, 24, ore 18. Per l’occasione è previsto il vernissage della mostra "Una famiglia per Ancona", dedicata alla donazione Mengoni-Ferretti. L’esposizione, a cura del direttore scientifico della, Luigi Gallo, e di Luca Baroni, direttore di una rete di musei marchigiani, consentirà di ammirare le opere lasciate in eredità da uno degli ultimi discendenti dell’antica famiglia, l’ingegnere Ottavio Ferretti, morto nel 1999.