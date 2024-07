Gudmundsson all’Inter ciliegina di mercato ma solo a determinate condizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Inter continua a monitorare con grande interesse Albert, il fantasista del Genoa, visto come il possibile quinto rinforzo in attacco per la prossima stagione. Ma il suo arrivo dipenderà da diversi intrecci di. NEL MIRINO – Albertresta un affare difficile, ma non impossibile. Il suo arrivo a Milano è tutt’altro che scontato. Affinché l’operazione possa concretizzarsi, sarà necessario risolvere una serie di complicate cessioni e movimenti di. Per prima cosa, l’Inter deve liberarsi di alcuni esuberi nel reparto offensivo, a partire da Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Entrambi i giocatori sono considerati sacrificabili per far spazio al nuovo acquisto e per rientrare nei parametri economici fissati dal club. La cessione di questi due giocatori non sarà però sufficiente a garantire l’arrivo di