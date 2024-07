F1 Max Verstappen | Ho dato tutto ma non è bastato Domani? Spero il caldo ci aiuti Bella la competizione ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Maxprova a guardare in maniera positiva dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato dell’Hungaroring di Budapest, il pilota olandese ha provato ilperper centrare la partenza al palo, ma in questo momento le McLaren sembrano averne di più. La pole position è stata conquistata da Lando Norris con il tempo di 1:15.227 con appena 22 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Oscar Piastri, quindi terza posizione per Maxa 46 millesimi. Quarta posizione per Carlos Sainz a quasi mezzo secondo (+0.469), quinta per Lewis Hamilton a 627, mentre è sesto Charles Leclerc a 678.