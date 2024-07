Decesso del 53enne di Sezze | smentite le voci circolate in paese che si sia trattato di morte violenta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 20 luglio 2024) Non c’è stata alcuna violenza. Almeno questo si evince dal comunicato diffuso in giornata dal comando provinciale dei carabinieri in merito alla, avvenuta ieri, di Gianni Pupatelli, noto come “Sorchetta”, iltrovato esanime presso la propria abitazione in località Fontanelle. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha effettuato i primi accertamenti, rilevando che già nella notte precedente avevano prestato soccorso al malcapitato, il quale aveva rifiutato il ricovero in ospedale. Una versione che, quindi, mette a tacere leche si erano diffuse ine che attribuivano ladell’uomo a percosse ricevute nelle ore precedenti al. Cause delLaè stata attribuita quindi a cause naturali, legate a diverse comorbidità di cui l’uomo soffriva.