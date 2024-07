Castro alla prova del 9 Il mercato non decolla L’attacco è sulle sue spalle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Al concorso ‘Vota il centravanti dell’estate 2024 rossoblù’ per il momento c’è un solo candidato autorevole e risponde al nome di Santiago. D’accordo, per quel ruolo Vincenzo Italiano in questo momento può contare anche sul duttile Jens Odgaard e sullo scalpitante Antonio Raimondo, in attesa che Sartori e Di Vaio gli consegnino un ‘nove’ in grado di fornire maggiori garanzie da spendere negli stadi della Champions. Ma intanto lunedì scatta il ritiro di Valles e il diciannovenneal centro delrossoblù avrà tutti gli occhi addosso. E’ una responsabilità troppo grande per un ragazzo del 2004 che a gennaio il Bologna ha pagato una decina di milioni, acquistandolo dal Velez, e sul quale tutti gli addetti ai lavori già allora scommettevano ad occhi chiusi? Questo lo dirà il campo.