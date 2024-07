Carcere di Carinola detenuti si scagliano contro agenti della penitenziaria

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 20 luglio 2024). “Momenti di tensione” aldi, dove un gruppo disi è scagliatoi poliziotti penitenziari. Lo denuncia il segretario del Sindacato Autonomo Polizia(Sappe) Ettore Natale, che racconta che “un detenuto che pretendeva di essere messo a lavorare, non contento delle risposte avute, ha prima tentato di aggredire un ispettore di Polizia e poi, dopo essere rientrato in Sezione, ha sobillato gli altri ristretti gridando di essere stato picchiato. Una cinquantina disi sono quindi scagliatil’ufficiosorveglianza, alcuni armati di bastoni, per aggredire e picchiare il comandante e l’ispettore.