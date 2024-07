Calciomercato Napoli respinta la prima offerta di Manna | è assalto al baby talento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 20 luglio 2024) In casasi lavora sempre sul mercato eè a caccia dei nomi più interessanti sul panorama europeo. Ildi Antonio Conte lavora senza sosta in vista della prossima stagione. Il club partenopeo è impegnato in queste ore nell’amichevole contro il Mantova,sfida di rilievo nel precampionato. Allo stesso tempo il direttore sportivoè al lavoro per il mercato sia in entrata che in uscita e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Se in attacco la società è in attesa della duplice situazione relativa a Victor Osimhen e Romelu Lukaku differente è la situazione a centrocampo e secondo alcune indiscrezioni ilstarebbe lavorando a rinforzi in questo reparto. E’ vero che gli azzurri non disputeranno coppe europee, ma è anche vero che Antonio Conte è un tecnico che spesso ha grandi aspettative e ora vorrebbe una squadra rinforzata in ogni reparto.