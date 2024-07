Calciomercato Milan Moncada fissa il prezzo per la cessione di Alexis Saelemaekers La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 luglio 2024)è in uscita dal club rossonero e Geoffreyha deciso laper ladel belga Il direttore dell’area tecnica rossonera Geoffreynon intende fare sconti per nessuno e hato ilper la partenza di un giocatore che è uscita dal: si tratta di, che lascerà il Diavolo solo per unanon al di sotto dei 15 milioni di euro. L’esterno offensivo belga è reduce da una grande stagione con la maglia del Bologna. Il cambio di allenatore del club emiliano, però, ha cambiato le carte in regola, portando Vincenzo Italiano a non voler il riscatto del classe 1999. Ecco che allora,è tornato aello e si sta allenando sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. Il giocatore, però, sa che non rientra più nei piani rossoneri.