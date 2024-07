Biden cresce pressing | le ore più difficili del presidente Ma lui tira dritto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) (Adnkronos) – Queste sono le ore piùper ildegli Stati Uniti Joe. Ilperché abbandoni la corsa alla Casa Bianca, rinunci al duello con Donald Trump nelle elezioni del 5 novembre e passi il testimone si fa sempre più intenso. Ma lui. “Tornerò a fare campagna elettorale la prossima settimana”, ha annunciato il, isolato dopo aver contratto il Covid. “Non vedo l’ora di tornare in campagna elettorale la prossima settimana per continuare a denunciare la minaccia dell’agenda del Progetto 2025 di Donald Trump”, ha affermatoin una nota. ”La visione cupa del futuro di Donald Trump non ci appartiene come americani. Insieme, come partito e come Paese, possiamo sconfiggerlo alle urne”, ha aggiunto.