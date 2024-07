Windows 11 è bloccato a rischio tutti i voli del mondo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Da questa mattina, venerdì 19 luglio, è in corso «un disservizio mondiale dell’agent CrowdStrike che può creare il blocco dei PCe dei Server». Tradotto, disservizi e danni ancora da calcolare. Banche, media e compagnie aeree registrano disservizi dall’una di stanotte, ora italiana, e ancora è difficile dire quando saranno risolti. Se su X vince l’ironia degli impiegati che ringraziano il disservizio per aver anticipato le vacanze, la situazione negli aeroporti di mezzosi fa sempre più complicata.sono già bloccati in Australia, che pare essere il Continente più colpito dalle conseguenze del disservizio globale, mentre l’emittente statunitense ABC riporta che American Airlines, United e Delta hanno chiesto alla Federal Aviation Administration statunitense uno «stop a terra globale su».