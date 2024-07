Taremi da seconda punta Lo spunto tattico in Inter-Lugano – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tra i nuovi acquisti dell’di quest’estate c’è anche Mehdi. L’iraniano nella partita contro ilha dimostrato di poter fare anche la, il Corriere dello Sport dà uno– Mehdiha segnato una doppietta ed in più fornito un assist per Joaquin Correa nel match-amichevole con il. Quell’azione lì rappresenta al 100% la richiesta di Simone Inzaghi dal suo attacco e dalla sua terza. L’allenatore vorrebbe un giocatore capace di dialogare e giocare con i compagni. Cerca un uomo in grado di impostare la manovra in attacco, stile Edin Dzeko.è proprio quel tipo diche può rispettare i dettami di Inzaghi, perché spalle alla porta e lontano da essa ha fatto la fortuna della sua carriera. Oltre ad essere un bomber ha acquisito grandissime capacità nell’unire i due reparti. ùdal primo minuto a Marassi.