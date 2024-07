Rocce si staccano da una scogliera e travolgono una neonata di due mesi | la bimba muore in spiaggia sotto gli occhi del papà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unadi 2è morta schiacciata da alcuni massi caduti da un costone presente lungo la. La tragedia è avvenuta sull’isola di Formentera, in Spagna: secondo quanto riporta il Periodico de Formentera, il padre, un uomo 33enne, era insieme allamentre la madre badava all’altro figlio in un altro punto della. Il tempo che l’uomo si è distratto per recuperare un ciuccio, ecco che dalla roccia si sono staccati alcuni massi finendo proprio per travolgere la. Anche ilè rimasto lievemente ferito dalla frana, ma il suo pensiero è stato subito di cercare di rianimare la piccola. Laè stata prontamente soccorsa, gli operatori sanitari sono riusciti a stabilizzarla trasportandola all’Ospedale di Formentera.