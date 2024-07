Parigi 2024 regolamento ciclismo su strada | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildelsualle Olimpiadi di, in programma il 27 luglio ed il 3-4 agosto: ecco, di seguito,quel che. Il programma olimpico delsuprevede due eventi per genere: cronometro individuale (“time trial”) e la gara su(“road race”). Per la prima volta nella storia olimpica, la cronometro avrà lo stesso numero di partecipanti (35, con un massimo di due atleti per Paese) sia tra le donne che tra gli uomini ed il percorso sarà il medesimo per entrambi i generi. I corridori partiranno da Esplanade des Invalides, per poi uscire da Bois de Vincennes e dirigersi verso il traguardo posto sul Pont Alexandre III per un totale di 32,4 chilometri per lo più in piano. La cronometro è una gara con partenza ad intervalli: ogni 90 secondi un ciclista parte in solitaria e completa il percorso in solitaria.