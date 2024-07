Nel caos voli è partito solo l’aereo di Salvini | il ministro e Ita smentiscono e annunciano querele

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Il vicepremier eMatteoha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia ITA in classe economy”. Lo fa sapere la Lega. “I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili”, precisa la Lega. “I legali diprocederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore”, fa sapere infine la Lega. Una versione confermata da ITA. Ita Airways in una nota, definisce “notizia destituita di qualsiasi fondamento” quella riportata dalla Stampa secondo cui l’unico volooggi e non cancellato sarebbe stato quello “da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava ilMatteo”.