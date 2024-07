Milan ufficiale l’arrivo di Morata | durata del contratto e numero di maglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alvaroè ufficialmente un calciatore del. Il club rossonero ha piazzato un colpo importante per la prossima stagione e le prospettive per la squadra di Fonseca sono sempre più interessanti. “ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Álvaro BorjaMartín dal Club Atlético de Madrid. Capitano della Nazionale spagnola, con cui si è appena laureato Campione d’Europa,ha firmato uncon il Club rossonero fino al 30 giugno 2028 con opzione per un altro anno. Álvaroindosserà larossonera7”.