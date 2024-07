LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Col de Vars nove corridori al comando Il gruppo maglia gialla non lascia spazio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.24 Testa della corsa che è arrivata nel tratto di falsopiano che spezza la salita. 13.23 Sono in una trentina nel plotone, che ha sempre 1’10” di ritardo rispetto aial. 13.22 E Tadej passa qualche minuto nelle retrovie del. E’ tutto nelle sue mani: può decidere il ritmo visto che Vingegaard non ha uomini, e la UAE Team Emirates può fare laa piacimento. 13.21 Pogacar sisfilare e va a fare due chiacchiere con Almeida, rimasto nel centro del gruppetto. Un francobollo Vingegaard che non molla un secondo la ruota dello sloveno. 13.19 Un video che rende molto bene il ritmo e lo sparpaglio diin queste prime migliaia di metri in salita.