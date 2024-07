L’Europeo quasi esentasse della Uefa altrimenti non avrebbe scelto la Germania Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2024) DalinL’ha ricavato 2,4 miliardi di euro. Un record, scrive la Faz. Ma lo Stato tedesco ne trarrà beneficio solo in misura limitata. “Perché laha siglato un vantaggioso accordo fiscale per i Campionati Europei”. Scrive il giornale tedesco: “Solo Euro 2024 GmbH, con sede a Francoforte, fondata insieme alla Federcalcio tedesca (Dfb) per organizzare il torneo, è soggetta a imposte. Si stima che alla fine la società pagherà solo 65 milioni di euro di tasse. Le entrate centrali miliardarie– 1,45 miliardi dalla commercializzazione dei diritti mediatici, 500 milioni dalle sponsorizzazioni e 300 milioni dalla vendita dei biglietti – vengono escluse. Senza un simile accordo, probabilmente lanonassegnato il torneo alla”. Insomma l’si è assicurata un torneo. Ma la Faz va oltre.