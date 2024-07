La notte di violenza dei minorenni tunisini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Serata ad alta tensione in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati dove i carabinieri della stazione di Sasso Marconi hanno arrestato due, entrambi di origine tunisina, con l’accusa di, minaccia a pubblico ufficiale e lesione personale. I giovani, già noti alle forze dell’ordine, si erano presentati la sera all’ingresso della casa di accoglienza in evidente stato di alterazione psicofisica provocata dall’abuso di alcol e droga. Visto lo stato di agitazione della coppia di ospiti, gli operatori della struttura avevano negato loro l’ingresso nell’abitazione. I due però non hanno accettato il divieto e si sono ribellati passando ad azioni autolesionistiche.