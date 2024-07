La Nazione grandi firme Gemme preziose in terza pagina Caleidoscopio di autori e tendenze per raccontare la società che cambia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Luca Scarlini FIRENZE Centosessantacinque anni sono un tempo lungo, incommensurabile specialmente in un’epoca come quella dal 1859 a oggi, quando sonoti a rotta di collo modelli, riferimenti, linguaggi, modi e costumi. Senz’altro nei primi decenni ha contato una scrittura che desse conto dei rapidissimi movimenti dell’età risorgimentale. Alexandre Dumas padre segue le tracce di Garibaldi, narrando l’epopea dei Mille: è in prima linea in un’epoca che riporta fortemente l’Italia all’attenzione delle cronache internazionali. Luigi Capuana, autore de Il marchese di Roccaverdina, tra i maggiori protagonisti della stagione verista, ricopriva il ruolo di critico teatrale dal 1870, dando conto delle pièces che più descrivevano le metamoforfosi del sentire comune.