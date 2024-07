Il Viareggio completa l’attacco con Bibaj Il dottor Terzi dal Camaiore al Sassuolo in B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Calciomercato mai in vacanza in questa estate 2024 che adesso inizia a farsi davvero torrida. In Eccellenza il neo-promossoha piazzato anche l’ultimo acquisto che mancava perre il reparto d’attacco: le zebre hanno ingaggiato la mezzapunta albanese Gersi, classe 2000 che ha fatto grandi cose al Montecatini (nella scorsa stagione ha raggiunto la doppia cifra realizzativa in Eccellenza segnando 12 reti in campionato e nell’annata precedente era stato determinante nella vittoria della Promozione dei termali). Dopo aver inseguito e corteggiato i vari Pegollo, Ciravegna, Camaiani, Alessandro Remedi e Maggi, il direttore Alberto Reccolani ha piazzato il colposistemando cosìcon la quarta punta che mancava. Il 24enne albanese può giocare sia da trequartista sia da seconda punta accanto ad un centravanti come Brega.