Il Regno Unito e la nostalgia per una Ue che può vincere sulla tirannia

(Di venerdì 19 luglio 2024) I leader d’Europa si sono riuniti a Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, per il vertice della Comunità politica europea. Ad aprire il summit, il neo primo ministro Keir Starmer, che ha sottolineato come la vita politica del continente sia oggi percorsa da un vento di rinnovata fiducia, soprattutto nei rapporti tra le singole nazioni. Starmer ha approfittato dell’apertura dei lavori per lanciare un messaggio anti-Brexit: «Ilnon abbandonerà mai la Convenzione europea dei diritti dell’uomo». Al centro del vertice, però, c’è stata l’Ucraina per la quale il leader britannico si è impegnato a sostenere il paese nella sua strenua difesa e ha raccolto l’unità dei leder europei in questo obiettivo per tutto il tempo necessario.