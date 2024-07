Il Bestiario della settimana – Borghi Nostradamus Ceccardi Miss Toscana e Vannacci decima…to

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) NovelloEra l’11 luglio e il parlamentare leghista Claudiosi sgolava per dirci che il veto di Marine Le Pen sul generale Robertovicepresidente nel gruppo Patrioti europei era un’invenzione dei giornalisti. Scriveva: “La questione Le Penè di evidenza solare ed è costruita nel solito modo: Si prendono enne giornalisti di sinistra, li si fanno correre incontro a uno del RN. Tutti insieme piantano i microfoni addosso a Tizio e gli dicono: “Sa cheè un razzista? Un omofobo? Lei è d’accordo con le sue frasi razziste?”. Il poveretto non sa nulla ma se dice “sì” sa che il titolo di giornale sarà “Tizio: sono razzista!” Shock a Bruxelles”. Quindi per levarseli di torno farfuglia cose ovvie del tipo: “Io sono contro il razzismo, non sono d’accordo con chi usa frasi razziste”. Basta è fatta.