I comitati dell’hinterland in Regione contro gli stadi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Inieri è stato il giorno di quelli del No aglidi San Donato e Rozzano. "Ringrazio laper averci dato l’opportunità di essere ascoltati sulla questioneo visto che al livello comunale non siamo considerati degni di essere ricevuti e non è stata organizzata una commissione locale in cui in cui affrontare il tema", così Marco Menichetti, referente del comitato Noo a San Donato. Insieme a quelli del No è arrivata una raffica di commenti politici contrari agli. "Per la prima volta icittadini hanno potuto esprimere il loro punto di vista in una sede istituzionale - spiega Nicola Di Marco (M5s) -. Le criticità sollevate hanno trovato risanche nel parere di diversi gruppi politici. Proporremo una mozione dedicata al tema, affinché il consiglio regionale possa esprimere alla Giunta il proprio indirizzo".