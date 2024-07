F1 risultati e classifica FP1 GP Ungheria 2024 | Sainz davanti a tutti Leclerc terzo Verstappen tra le due Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, venerdì 19 luglio, con il GP dell’, valido come tredicesima prova del calendario. Nel primo pomeriggio si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma alle ore 17.00. Primo posto per ladello spagnolo Carlos, in testa in 1:18.713,alla Red Bull del leader del Mondiale piloti, il neerlandese Max, secondo a 0.276, ed all’altradel monegasco Charlesa 0.298. Quarta piazza per la Mercedes del britannico George Russell, staccato di 0.424, quinto posto per la Kick Sauber del cinese Zhou Guanyu, attardato di 0.467, mentre sisesto il britannico della McLaren, Lando Norris, il quale accusa un gap di 0.489.FP1 GPF11.C. Jr.1:18.713 2.M.