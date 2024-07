Corpo di un ragazzo di 17 anni trovato nel bagagliaio di un’auto in fiamme

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) I vigili del fuoco spengono un auto inper poi scoprire dentro era nascosto ildi undi appena 17“Una scoperta macabra”. Così hanno titolato i principali giornali francesi – in particolar modo Le Parisien – l’ultima notizia che ha sconvolto la città di Marsiglia. Nella notte tra martedì e mercoledì, in uno dei quartieri cittadini sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per la segnalazione di un auto in. Erano circa le 4 del mattino quando la volante è arrivata sul posto per spegnere l’incendio. L’operazione è durata solo pochi minuti, al termine dei quali i pompieri hanno iniziato le analisi intorno alla carrozzeria bruciata della vettura. L’obiettivo era quello di individuare la causa delle, ma non si sarebbero mai aspettati di scoprirvi all’interno un cadavere.