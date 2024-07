Cile | terremoto di magnitudo 7 4 colpisce il nord del paese

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un potente7.4 ha colpito ilsettentrionale vicino al confine con l’Argentina, secondo quanto riporta lo US Geological Survey. L’ipocentro è stato localizzato a 127 km di profondità. Non si riportano al momento feriti o danni gravi. Secondo l’USGS, l’epicentro delè stato localizzato a 45 km a Est-Sud/Est di San Pedro de Atacama. “Finora non ci sono notizie di feriti o danni gravi, ma le squadre stanno raccogliendo informazioni“. Lo rende noto il presidenteno, Gabriel Boric, dal suo profilo social, dopo essersi messo in “contatto con il delegato della regione” di Antofagasta, dove è stato registrato ildefinito di “media intensità“. Il Servizio idrografico e oceanografico della Marina ha indicato che ilnon ha le caratteristiche “per generare uno tsunami”.