Caldo africano sull’Italia | venerdì 19 luglio 17 città da bollino rosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Quella di17è un’altra giornata caratterizzata dal. Sono ben 17, infatti, leda, segnalate come le più roventi nell’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ma vediamo quali sono nello specifico.Leggi anche: Meteo,e disagi: l’Italia nella settimana più rovente di sempre. Morti per ilL’allerta massima per ilrecord, dunque il, è segnalata dunque su 17 delle 27monitorate dal ministero. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.