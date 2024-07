Blackout senza fine Palombina al buio per oltre 10 ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ancona, 19 luglio 2024 – Una notte insonne e spettrale. Di rabbia e apprensione. Accompagnata dalper la gran parte della popolazione di Ancona e Falconara. È già stata ribattezzata la «notte dei», quella tra mercoledì e giovedì. Quando i cittadini, loro malgrado, sono stati interessati da continui di distacchi di corrente diffusi, democraticamente, a macchia di leopardo. Da quelli più piccoli e meno duraturi nei quartieri (Brecce Bianche, Palombare, Torrette e potremmo continuare) e in centro (ieri pomeriggio la corrente è andata via per circa un’ora), passando per quelli più importanti e proseguiti fino al giorno dopo, nel caso delle due Palombine, Nuova e Vecchia. Quel territorio di contra il capoluogo e il comune limitrofo, diventato il vero fronte dei disagi per un migliaio di persone.