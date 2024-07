Berrettini-Tsitsipas ATP Gstaad 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Matteoaffronterà Stefanosnella semifinale del torneo ATP 250 di. L’appuntamento è per sabato 20 luglio, sarà il secondo incontro alla Roy Emerson Arena a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.30. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il fortissimo greco, numero 1 del seeding che si presenterà con i favori del pronostico. Il romano ha comunque tutte le carte in regola per battere l’ellenico e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo sulla terra rossa svizzera, dove affronterebbe il vincente del confronto tra il tedesco Struff e il francese Halys. Il 28enne ha perso i tre precedenti giocati sul circuito maggiore contro il 25enne e proverà a invertire l’inerzia.