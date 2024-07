Bari o Cremonese la decisione definitiva di Manuel De Luca | c’è l’ufficialità!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Laha superato la concorrenza dele si è assicuratoDe, attaccante in grado di dominare il campionato di Serie B. La notizia è ufficiale. “U.S.comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.C. Sampdoria le prestazioni sportive del calciatoreDe. Punta centrale di 192 centimetri, Deè nato a Bolzano il 17 luglio 1998. Dopo le primissime esperienze nel settore giovanile del Sudtirol, l’attaccante passa all’Inter e quindi nel vivaio del Torino. In maglia granata raggiunge la fase finale nei campionati Under 17 e, nella stagione successiva, Primavera (26 presenze, 13 gol). Un rendimento che lo proietta giovanissimo in orbita prima squadra con l’emozione dell’esordio in Coppa Italia nel derby con la Juve del gennaio 2018, valido per i quarti di finale.