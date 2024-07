Al Meyer un ambulatorio per i bambini con difetti congeniti del sistema immunitario

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) FIRENZE – Unall’ospedale pediatricoper icondel. Si chiama Stanza Ricca e all’interno c’è tutto il necessario per le visite, ma anche tanti colori. Come avrebbe voluto Riccardo, un piccolo paziente affetto da una forma molto rara di immunodeficienza congenita, che per tutta la sua vita è stato seguito dagli specialisti dell’immunologia dell’azienda ospedaliera universitaria fiorentina. Due anni fa Riccardo se ne è andato, ma i suoi genitori, mamma Francesca e babbo Simone, hanno deciso di portare avanti un progetto in suo nome in collaborazione con la Fondazione. La malattia di Riccardo era molto grave, ma ha saputo affrontarla con forza e con un’allegria contagiosa.