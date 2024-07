WWE | CM Punk avvistato nel Performance Center Rientro lottato sempre più vicino?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) CMè in recupero dal suo infortunio e, a quanto pare, giungono ulteriori buone notizie in merito ai tempi e al ritorno sui ring della WWE. Stando a quanto riportato dal PW Insider, il noto atleta di Chicago è statonella serata di ieri all’interno del, probabilmente per allenarsi e riprendere confidenza col quadrato. La prossima presenza televisiva pubblicizzata per, sarà quella di lunedì 22 luglio a Green Bay e chissà se proprio in quel determinato episodio regalerà ai suoi fan l’annuncio ufficiale della possibilità di tornare a lottare sin da subito.