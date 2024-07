' Toti dimettiti' in piazza a Genova prove unità centrosinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Duemila persone con gente arrivata appositamente a bordo di pullman ha affollatode Ferrari per la manifestazione promossa dal Pd e 'sposata' dal campo progressista 'Liguria, diritto al futuro' per chiedere le dimissioni di Giovannie proporre un'alternativa al governo della Regione Liguria. Sullo stesso palco i leader di Pd, M5s e Avs Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.