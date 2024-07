Those About to Die | dal 19 luglio su Prime Video il dramma storico di Roland Emmerich con Anthony Hopkins

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un’epica immersione nella storica arena dell’Impero Romano:to Die. Ildiretto da(Moonfall, Independence Day, Godzilla) debutterà in esclusiva suil 19in Paesi europei selezionati, nonché in Australia, Nuova Zelanda, Canada, India e Africa subsahariana. Tutti i 10 episodi saranno disponibili per i clientiil giorno successivo al lancio negli Stati Uniti. Creata dallo scrittore candidato all’Oscar® Robert Rodat (Il patriota, Salvate il soldato Ryan) e ispirata all’omonimo libro di Daniel P. Mannix, la serie condurrà gli spettatori nel mondo straordinario, complesso e corrotto delle corse delle bighe e delle lotte tra gladiatori nell’antica Roma. Panem et Circenses, Roma, 79 D.C.