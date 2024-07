Seriate investito da uno scooter | morto uomo di 73 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Bergamo), 18 luglio 2024 – Tragico incidente, oggi poco dopo le 12, in via Marconi a, nella Bergamasca: undi 73è statoe ucciso da uno. Stando a una prima ricostruzione, la moto viaggiava in direzione del cimitero cittadino e l’è stato travolto mentre stava attraversando la strada. Ma l’esatta dinamica è tutta da chiarire. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza e un’automedica, ma per il pedone nn c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili, che hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato dall’incidente e si sono occupati di tutti i rilievi del caso.