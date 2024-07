Scherma a Parigi 2024 verrà varcata l’ultima frontiera? L’Africa sogna il suo primo oro olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) “, ultima. Eccovi le tematiche fornite dalla disciplina durante il suo ciclo quadriennale. Dirette all’esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altri orizzonti e prospettive. Fino ad arrivare dove nessun uomo (o donna) è mai giunto prima”. In ambito, laè stata dominata per decenni dalle nazioni europee. Non potrebbe essere altrimenti. Si è registrata qualche affermazione americana, propiziata da dinamiche di carattere geografico, tra il 1900 e il 1904. Però, sino al 1996, quasi tutte le medaglie d’oro sono finite nel Vecchio continente. In maniera finanche simbolica, Sidney 2000 – collocata a cavallo di XX e XXI secolo – ha regalato la prima medaglia d’oro asiatica. Merito del fiorettista coreano Yeong-ho Kim. Successivamente, è venuto meno qualsiasi equivoco legato all’America (sia il Nord che il Sud si sono fregiati del metallo più pregiato).