Sabb Signorelli nuovo amministratore unico | sì dei partiti ma i sindaci di Treviglio e Pagazzano escono dall’assemblea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Ancheha il suo. Si tratta di Luca, attuale vice sindaco di Mornico al Serio, in quota Forza Italia. Una scelta pressochè unanime quella che ha portato l’assemblea deidella Bassa bergamasca a decidere per ilnumero uno dell’azienda pubblica, se non fosse per, gli unici due Comuni che hanno scelto di abbandonando l’assemblea, non votando, nonostante il voto compatto dei, Lega, Pd, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e dei rappresentanti delle liste civiche. Una decisione in controtendenza con il colore politico di riferimento, almeno perche, diversamente dal suo partito che si è schierato a favore, ha scelto di fare l’esatto contrario. Una partita importante quella di, non solo perché la società detiene una quota importante di G.