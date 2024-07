Raffica di furti in case e negozi Preso il ladro con il monopattino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lo scorso 21 marzo, durante la chiusura dell’ora di pranzo, la farmacia Fusi di via Carcano a Cantù, subiva un furto da 2000 euro. Ma in quell’occasione, le telecamere delo avevano distintamente ril’autore di quel furto mentre si allontanava, e la caratteristiche che ha consentito ai carabinieri di Cantù di attribuirgli altri sette colpi simili: Alessandro Carbone, 47 anni domiciliato a Limbiate. Ieri mattina è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dal sostituto procuratore di Como Simona De Salvo, che ha coordinato le indagini. Alla sua identità i militari del Nor di Cantù, sono arrivati inserendo le immagini del suo volto, nitidamente visibili, nella banca dati Sari, il sistema di riconoscimento facciale, nel quale l’uomo era già presente per i suoi precedenti.