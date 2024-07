Prima la lite poi la fuga E l’auto si ribalta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Spunta un retroscena del terribile incidente avvenuto a Castelnovo Monti, nella notte tra sabato e domenica, quando un’auto si èta e due ragazzi sono finiti in ospedale, una in condizioni gravi. Lo schianto, spaventoso, poco dopo le 4 del mattino in via Monzani, località Casino. Quella stessa sera, infatti, poco, davanti al Via Roma Café Bistrot di Castelnovo Monti, è scoppiata unatra due stranieri, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol. Qualcuno riprende tutto con un cellulare (per vedere il video collegarsi al nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia): si vedono due gruppi urlarsi contro, poi due uomini, a torso nudo, aggirarsi nervosissimi vicini alle auto in sosta, tra cui anche una grossa Alfa Romeo Tonale bianca. Volano anche minacce di morte.