Porto Recanati Macerata fidanzato a conteso botte tra 15enni I coetanei le incitano e le filmano

(Di giovedì 18 luglio 2024)), 18 luglio 2024 – Per via di un ragazzo, duesi stavano spintonando sul lungomare ed erano pronte a rifilarsida orbi, mentre intorno a loro c’erano più di un centinaio diche stavano riprendendo la scena con i cellulari in mano e le incitavano a menarsi. Per fortuna sono intervenuti prontamente due passanti sui 50 anni, che hanno staccato a forza le due, evitando il peggio. Questa la scena a dir poco deprecabile avvenuta lunedì sera, nel centro di. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 22.30, nel vicolo che si trova tra il lungomare Lepanto e via Garibaldi, a poca distanza dall’oratorio Don Bosco. A venire alle mani sono state due giovanissime sui 15 anni, che hanno iniziato a insultarsi pesantemente.