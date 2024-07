Parigi aperto il Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 12.25 Hai battenti a Nord diil, otto giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi. Il,a cavallo tra Saint-Denis, Saint-Ouen e l'Isola di Saint-Denis, si estende su 52 ettari e ospita quasi 14.500 persone, tra cui 9.000 atleti nel pieno dei Giochi. E' arrivata in Francia anche la squadra olimpica dei Rifugiati. 37 atleti di diversa provenienza, che vivono in 15 Paesi e gareggiano in 12 sport. Evento di benvenuto a Bayeux, in Normandia.