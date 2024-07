Nuova tegola per Toti ora è indagato anche per finanziamento illecito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel giorno in cui avrebbe dovuto incontrare Matteo Salvini (visita cancellata) e della grande manifestazione dei leader del centrosinistra a Genova per chiederne le dimissioni,pesantissimasi sfracella sulla testa del presidente della Regione Liguria Giovanni. Il governatore, ai domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di corruzione, è ora accusatodi. Si tratta di un nuovo filone di inchiesta che riguarda la vicenda degli spot elettorali pagati, per la Procura, sottobanco da Esselunga. Indagati, per lo stesso reato,l’ex braccio destro di, Matteo Cozzani, l’ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada, marito della proprietaria della catena di supermercati. L’accusa: spot pro-e pro-Bucci pagati sottobanco da Esselunga Secondo i pm, Moncada avrebbe finanziato 5.