Non solo Lindstrom anche un altro azzurro è in uscita | individuato già il sostituto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il mercato indel Napoli è entrato ufficialmente nel vivo. Oltre all’addio di, è possibile l’di un. Nella giornata odierna si è accesso in maniera decisa il mercato indel Napoli. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha intensificato il lavoro per quanto riguarda le uscite, e qualcosa si è iniziato a muovere concretamente. In serata è arrivato l’accordo con l’Everton per la cessione di Jesper, che non sarà l’unico a salutare gli azzurri. Possibile cessione per un, per cui è statogià il. Napoli, può essere ceduto undopo: scelto già ilArrivano minuto dopo minuto novità interessanti sul mercato indel Napoli. Gli azzurri ormai sono vicini a cedere, con il danese che dovrà trovare l’accordo con l’Everton per formalizzare il tutto.