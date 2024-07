Nizza incendio doloso provoca 7 morti | 3 sono bambini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 18 luglio 2024): 3. Intere famiglie risultano sfollate Un terribiledi natura dolosa ha devastato un palazzo a, nel sud della Francia, causando la morte di sette persone, tra cui trepiccoli. L’è divampato nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2024 in un edificio di otto piani situato nel quartiere di Paillon. Le fiamme sipropagate rapidamente, intrappolando diverse persone all’interno. I vigili del fuoco hanno combattuto l’per ore, riuscendo infine a domarlo. Ma il bilancio è drammatico: sette persone hanno perso la vita, tra cui tredi 5, 7 e 10 anni. Un adolescente, due donne e un uomole altre vittime. Diverse personerimaste ferite, alcune in modo grave, estate ricoverate in ospedale.