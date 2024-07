Mini phon da viaggio | i migliori da portare con te ovunque

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con dimensioni compatti e grande potenza, idanon hanno nulla da invidiare ai modelli full size. Possiedono infatti tutte le funzioni di un “normale” asciugacapelli, ma con un ingombromo. In valigia infatti occupano pochissimo spazio e spesso sono accompagnati da veri e proprio travel kit con custodie e accessori. I vantaggi deldaSe in vacanza creme e trucchi sono fondamentali per essere al top, anche l’asciugacapelli è importante. Un buon prodotto infatti può fare la differenza e rendere più semplice la messa in piega. Idasono degli ottimi alleati, perfetti per evitare di affidarsi ai modelli presenti in hotel che spesso sono davvero poco pratici.