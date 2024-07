Lo scheletro di un piccolo capodoglio sarà visibile nell’Oasi del Wwf a Orbetello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Grosseto, 18 luglio 2024 – L'installazione dellodi undi, recuperato dopo uno spiaggiamento sul litorale di Ostia, è la novità dell'estate 2024 di Casa Pelagos, il museo dedicato al Santuario Pelagos, nel Casale Giannella all'interno dell'Oasi Wwf Laguna di(Grosseto). L'evento che inaugura la stagione estiva, si spiega in una nota, è in programma il 28 luglio alle 10. Ilè una delle specie simbolo del santuario e sull'esemplare di Casa Pelagos è stato svolto un lungo lavoro di recupero, pulizia e ricostruzione a cui hanno collaborato autorità locali, enti di ricerca e istituzioni. Nell'evento, insieme ai partner di Wwf per Casa Pelagos, verrà coinvolta anche una rappresentanza delle giovani generazioni della comunità del territorio che svelerà il nome scelto per identificare il giovane