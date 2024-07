LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | c’è il terreno per attacchi da lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEBuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella diciottesimadelde. La quiete prima della tempesta, ultima giornata dedicata a chi cerca gloria daprima di due scontri diretti in montagna per la maglia gialla e la cronometro finale. Frazione da classica e adatta alle fughe che potrebbe servire a Mathieu Van der Poel per scaldare la gamba in vista delle imminenti Olimpiadi. Sono 179.5 i chilometri da percorrere per la carovana quest’dalla partenza di Gap al traguardo di Barcelonnette.