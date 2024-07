LIVE Cobolli-Zhang 1-6 6-75 ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | il romano cede in due set alla potenza del cinese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-GALAN (NON PRIMA DELLE 15.00) Sbaglia il modo di aggredire la pcon il drittola spunta, con una bella accelerazione di dritto e una chiusura a rete senza incertezze. Si chiude dunque l’avventura delad, sullo score di 6-1 7-6 (5). 5-6 Vola via il dritto die match-point per. 5-5 Servizio e dritto ben fatto di. 4-5 Il rovescio incrociato stavolta è preciso dial servizio. 4-4 Sbaglia il rovescio incrociato. 3-4 Servizio-dritto die oraavrà due servizi. 2-4 Punto strepitoso diche recupera su un dritto incrociato micidiale die poi mette un rovescio lungolinea sulla riga. 2-3 Si riscatta, che trova il servizio vincente al centro.